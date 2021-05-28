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Общество
28 мая 2021, 18:37

Минюст назвал победителей конкурса для юристов и журналистов на приз имени Спасовича

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции подвело итоги ежегодного конкурса на приз имени В.Д.Спасовича, белорусского юриста, публициста и литературоведа. Сегодня в Минске состоялась церемония награждения победителей, передает корреспондент БЕЛТА.

За главный приз конкурса боролись юристы, журналисты, медиаторы, студенты, осваивающие образовательную программу высшего образования в области права. Творческое состязание проводилось по нескольким номинациям: "суд", "прокуратура", "следствие", "исполнительное производство", "адвокатура", "нотариат", "наука и право", "хозяйство и право", "медиация", "право и журналистика", "студенческая наука". Работы представлялись как индивидуально, так и в составе авторских коллективов. Конкурсная комиссия определила победителей и дипломантов.

В номинации "прокуратура" дипломом отмечен авторский коллектив издания "Уголовное право: курс практических и контролируемых самостоятельных занятий" под общей редакцией А.Конюка и В.Марчука. Приз в номинации "следствие" достался редактору отдела краеведения учреждения "Редакция газеты "Гомельские ведомости" Карине Тимофеевой, а в номинации "исполнительное производство" - начальнику отдела принудительного исполнения Ганцевичского района главного управления юстиции Брестского облисполкома Андрею Тарасевичу.

Приза в номинации "адвокатура" удостоена адвокат Минской областной коллегии адвокатов Виктория Букато, в номинации "наука и право" - авторский коллектив пособия "Интерактивные технологии обучения в системе подготовки кадров для правоохранительных органов" (под редакцией Т.Савчук), "право и журналистика" - юридический научно-практический журнал "Юстиция Беларуси". Диплом в номинации "медиация" получила председатель РОО "Белорусская лига семейных медиаторов", медиатор и тренер учебно-практического учреждения "Центр медиации и переговоров", адвокат Минской городской коллегии адвокатов Елена Степанова. Специального приза конкурса удостоено главное управление юстиции Гомельского облисполкома за книгу "Юстиция Гомельщины. История и современность".

Министр юстиции Олег Слижевский отметил, что этот конкурс за последние годы стал более престижным для представителей юридической профессии, что подтверждается достаточно высокой конкуренцией среди участников. К тому же число номинаций также растет. Если 15 лет назад, когда конкурс стартовал, было всего пять номинаций, то сейчас отбор материалов проводится по 11 номинациям.

"Из года в год мы добавляли номинации, которые были связаны с появлением новых институтов. Например, когда в 2014 году в республике появился институт медиации и был принят соответствующий закон, возникла необходимость в том, чтобы подтягивать специалистов в этой сфере и проводить между ними такой конкурс", - привел пример министр. Он также отметил номинацию "право и журналистика". Именно журналисты помогают доводить правовую информацию до граждан понятным языком, что, безусловно, очень важно, подчеркнул Олег Слижевский.

По его словам, вручение приза или диплома - желаемая награда для любого юриста, который публикуется, делится своими мыслями с коллегами, юридической общественностью. Сегодня награды получили лучшие, кто высоко проявил себя в 2020 году на поприще правового просвещения.-0-

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