Слижевский: роль юристов в правовом просвещении вырастает многократно

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль правового просвещения в последнее время особенно возрастает, заявил министр юстиции Олег Слижевский на церемонии подведения итогов ежегодного конкурса на приз имени В.Д.Спасовича, белорусского юриста, публициста и литературоведа, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время роль правового просвещения особенно возрастает. Мы за последние несколько месяцев серьезно корректировали национальное законодательство, - сказал Олег Слижевский. - И в этой связи, по моему глубокому убеждению, роль юристов, всех тех, кто участвует в правовом просвещении, вырастает многократно".

Министр заметил, что правовое просвещение предполагает не просто проведение акций по бесплатному консультированию. Несомненно, это очень важно, поскольку у граждан не всегда есть средства, чтобы прийти к специалисту на консультацию, и подобные акции помогают.

Министр юстиции Олег Слижевский вручает награду победителю конкурса в номинации "Право и журнилистика" официальному изданию Министерства юстиции - юридическому научно-практическому журналу "Юстиция Беларуси", главный редактор журнала Светлана Сушкина

"Но роль юристов, наша с вами, гораздо важнее. Я полагаю, она в том, чтобы доводить до граждан те новшества, которые несет законодательство, те нормы, незнание которых ввиду определенных действий может повлечь серьезные последствия для тех, кто эти действия совершает. И мы обязаны предупреждать и говорить о последствиях подобных действий, чтобы потом не надо было консультировать, как минимизировать ответственность", - сказал Олег Слижевский.

За главный приз конкурса на приз имени В.Д.Спасовича боролись юристы, журналисты, медиаторы, студенты, осваивающие образовательную программу высшего образования в области права. Творческое состязание проводилось по 11 номинациям: "суд", "прокуратура", "следствие", "исполнительное производство", "адвокатура", "нотариат", "наука и право", "хозяйство и право", "медиация", "право и журналистика", "студенческая наука". Работы представлялись как индивидуально, так и в составе авторских коллективов. Конкурсная комиссия определила победителей и дипломантов, их имена сегодня назвали в Минске.-0-

Лауреаты конкурса

Фото Рамиля Насибулина