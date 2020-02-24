Минюст назвал типичные нарушения агентств недвижимости

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции назвало основные нарушения в деятельности риелторских организаций, выявленные на основании анализа обращений граждан и юридических лиц. Такая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Всего за 2019 год в Минюст поступило 100 письменных и электронных обращений по этой теме. Они касались деятельности 36 риелторских организаций. Больше всего жалоб - по шесть - на организации, оказывавшие услуги по найму жилья: ЧРУП "Агентство недвижимости "Виктория" и ООО "Нужный адрес".

Как и прежде, большое количество связано с неправомерными действиями риелторских организаций по понуждению покупателей к заключению договоров на оказание услуг, которые уже оказываются продавцу. Это, как отмечают в министерстве, влечет за собой взимание двойной оплаты за такие услуги. Не снижается количество обращений по вопросам ненадлежащей рекламы объектов недвижимости.

Есть жалобы и касательно предоставления потребителям недостоверной информации по найму жилья. К слову, министерство завершило проверки по жалобам, поступившим на ООО "Готовые решения". Работники этой организации размещали рекламу объектов недвижимости с нарушением законодательства. Должностное лицо агентства привлечено к административной ответственности, самой организации выдано предписание. Приостановлено действие идентификационных пластиковых карточек двух агентов по операциям с недвижимостью.

Потребители также жаловались на то, что приобретенные при содействии риелторских организаций объекты недвижимости имели недостатки, а сопровождавшие сделку специалисты должных мер к защите интересов потребителей не принимали. При этом такие обращения поступали от покупателей, которые заключили договоры с агентством недвижимости.

Как отметили в Минюсте, подобные действия не способствуют повышению авторитета профессии риелтора и формируют негативное мнение о работе риелторских организаций в целом.

Для повышения правовой грамотности потребителей Министерство юстиции на своем сайте разъяснило основные правила оказания услуг по найму жилья.-0-