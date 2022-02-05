Минюст: объединения и фонды до 1 марта должны представить информацию о продолжении деятельности

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическим партиям, общественным объединениям, их союзам (ассоциациям), а также фондам необходимо представить в соответствующий регистрирующий орган не позднее 1 марта 2022 года информацию о продолжении своей деятельности, сообщила БЕЛТА начальник управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Елена Кириченко.

Такая информация представляется в тот государственный орган, который является регистрирующим по отношении к данной организации, пояснила Елена Кириченко.

При этом информация, представляемая политическими партиями и их организационными структурами, должна соответствовать требованиям закона "О политических партиях" (ст.27), а информация, представляемая общественными объединениями, их союзами (ассоциациями), - требованиям закона "Об общественных объединениях" (ст.24), а также постановления Минюста от 30 октября 2020 №153-1 "Об информации о деятельности общественных объединений и фондов" с внесенными в него в 2021 году изменениями и дополнениями. Сведения, представляемые фондами, должны также соответствовать требованиям вышеуказанного постановления Министерства юстиции.

Более подробная информация, а также примерные формы отчетности для удобства и наглядности размещены на сайте Минюста в подразделе "Вниманию общественных объединений и других некоммерческих организаций" раздела "Деятельность - Регистрация объединений, партий, фондов".

Елена Кириченко напомнила: непредставление в регистрирующий орган определенной законодательством информации либо несвоевременное ее представление является нарушением законодательства и к этой организации могут быть применены меры ответственности.-0-