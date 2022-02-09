Минюст объявил ежегодный конкурс на приз имени Спасовича

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции начало принимать заявки для участия в конкурсе на приз имени выдающегося юриста белорусского происхождения Владимира Спасовича, сообщает БЕЛТА.

Участвовать в конкурсе могут юристы, журналисты, медиаторы, студенты, осваивающие образовательную программу высшего образования в области права как индивидуально, так и в составе авторского коллектива, а также средства массовой информации и иные организации, доводящие информацию правового характера до сведения граждан.

Конкурс проводится по 11 номинациям: "суд", "прокуратура", "следствие", "исполнительное производство", "адвокатура", "нотариат", "наука и право", "хозяйство и право", "медиация", "право и журналистика", "студенческая наука".

Работы, представляемые на конкурс, должны освещать наиболее актуальные вопросы в области права, профессиональную деятельность юристов, их положительный опыт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, нестандартные решения правовых ситуаций, историю развития права Беларуси, иные аспекты в сфере правотворчества и правоприменения. Одна и та же работа не может быть представлена в разных номинациях.

Работы на иностранных языках должны быть переведены на русский или белорусский язык, иметь субтитры или синхронный перевод.

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы или выйти в радиоэфире или на телевидении или иным способом в течение 2021 года.

Принимаются книги, брошюры, статьи, телевизионные программы, радиопрограммы, новостные блоки, рекламные ролики. Работы необходимо представить на бумажном или электронном носителях.

Заявку необходимо подать до 14 марта 2022 года по адресу: 220004, Минск, ул.Коллекторная, 10.

Конкурсная комиссия до 6 мая 2022 года определит победителей конкурса в каждой номинации. Имена лучших и дата проведения церемонии награждения будут размещены на официальном интернет-портале Министерства юстиции и в средствах массовой информации.

Лучшим в соответствующей номинации будет вручен приз конкурса - статуэтка. По решению комиссии участники могут быть также награждены дипломами.

Конкурс на приз имени В.Д.Спасовича проводится для повышения правовой культуры граждан, роли и значения права, пропаганды становления правовой государственности в Беларуси, а также популяризации профессии юриста.-0-