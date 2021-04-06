Минюст объявил о старте творческого конкурса "Право на детство"

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовал республиканский конкурс творческих работ "Право на детство", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

Участниками могут стать ребята в возрасте до 18 лет. Творческое состязание проводится по трем номинациям: "Рисунок", "Анимация" и "Видеоролик".

Работы могут быть посвящены таким темам, как права ребенка, социальная защита семьи и детей государством, защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, права детей-инвалидов, обязанности ребенка. Еще одна тема - "В единстве - наша сила" (работы должны отражать тему проведения Года народного единства в Беларуси).

Конкурс с каждым годом становится все более популярным у детей и учащейся молодежи, отметили в Минюсте. В 2020 году в нем приняло участие более 2 тыс. детей со всех уголков страны, а победители были награждены дипломами и ценными призами от организаторов и партнеров конкурса.

По итогам прошедшего в 2020 году конкурса "Право на детство" в Министерстве юстиции появилась тематическая постоянно действующая экспозиция, где представлены работы конкурсантов.

Учитывая живой интерес и большое количество творческих работ, принято решение о проведении региональных этапов конкурса, по завершении которых лучшие из них примут участие в республиканском этапе конкурса и интернет-голосовании.

Конкурсные работы принимаются до 10 мая 2021 года. Рисунки необходимо направлять по почте в главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома, а работы в номинациях "Анимация" и "Видеоролик" подаются дистанционно и должны быть размещены в облаке на сервере в глобальной компьютерной сети Интернет и доступны для скачивания для представителей конкурсной комиссии.

Имена победителей будут названы в День защиты детей - 1 июня 2021 года.-0-