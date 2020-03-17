Минюст определил лучших в области госрегистрации юрлиц и предпринимателей

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции определило лучших в области государственной регистрации и ликвидации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

В номинации "Лучший регистрирующий орган Республики Беларусь" победили администрация Железнодорожного района Гомеля и Гродненский облисполком.

Звание лучшего специалиста присвоено Оксане Семенович, главному специалисту отдела экономики Несвижского райисполкома, и Эльвире Ганенко, главному специалисту отдела регистрации юридических лиц главного управления юстиции Брестского облисполкома. Они посвятили этой сфере много лет и могут отметить существенную разницу между процедурой, которая существовала в начале 2000-х годов, и действующим порядком создания и ликвидации бизнеса. Вместе с тем главным остается качество работы с людьми, доступность получения грамотных консультаций специалистов, а также информированность заявителей о всех возможностях, имеющихся в стране.

Выбирали победителей среди 154 регистрирующих органов и 213 специалистов.

Обеспечение благоприятных условий для ведения бизнеса по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности государства. В новейшей истории белорусского законодательства порядок госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования является одним из наиболее прогрессивных направлений государственного регулирования. И если разработка и совершенствование правил открытия бизнеса - это задача Министерства юстиции, то их реализация - дело регистрирующих органов и их специалистов.

Согласно последнему отчету Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2020", по показателю "Регистрация предприятий" Беларусь занимает 30-е место среди почти 200 экономик мира.-0-