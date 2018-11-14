Минюст планирует внедрять в исполнительное производство элементы медиации

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в исполнительное производство планируют внедрять элементы медиации, сообщил журналистам министр юстиции Олег Слижевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы также хотим рассмотреть вопрос о постепенном внедрении в исполнительное производство элементов медиации", - сказал Олег Слижевский. В первую очередь это будет касаться конфликтных исполнительных производств, которые связаны с семейными, земельными правоотношениями. Как правило, они влекут достаточно серьезную работу со сторонами, которые не всегда хотят выполнять решения судов.

Медиация - способ разрешения конфликтов с помощью третьей, нейтральной стороны.

Международная практическая конференция "Развитие системы принудительного исполнения" посвящена пятилетию системы органов принудительного исполнения Беларуси. Участники обсуждают актуальные вопросы в сфере исполнительного производства для последующего совершенствования законодательства, поиска оптимальных путей развития системы принудительного исполнения, повышения ее эффективности.-0-