Минюст предоставил более быстрый способ получения информации из Единого госрегистра юрлиц и ИП

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции реализовало новую возможность получения информации из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили БЕЛТА в Минюсте.

Любой желающий может запросить информацию и получить ее в течение 5 минут на свой email, указанный в запросе. Для этого на веб-портале ЕГР достаточно заполнить заявление (запрос) и посредством ЕРИП уплатить государственную пошлину, размер которой равен 1 базовой величине (Br25,5).

Эта возможность реализована для тех, кому достаточно выписки из ЕГР в электронном виде (например для собственных нужд), поскольку дополнительный экземпляр выписки на бумажном носителе в таком случае предоставляться не будет. Если необходимо получить выписку на бумаге, заявитель должен воспользоваться другим способом. В частности, подать электронное заявление через веб-портал ЕГР. Результат будет выдан в течение трех календарных дней.

Все сведения о порядке предоставления информации размещены на веб-портале ЕГР (раздел "Предоставление информации из ЕГР", подраздел "Запросить информацию из ЕГР").-0-