Минюст рассказал о мероприятиях по правовому просвещению граждан в 2021-2025 годах

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. План мероприятий по правовому просвещению граждан в 2021-2025 годах, утвержденный постановлением правительства от 24 февраля 2021 года №107, включает в себя 50 конкретных пунктов, координацию работы по его выполнению обеспечивает Министерство юстиции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

План комплексный и включает в себя предложения 60 государственных органов и организаций, общественных объединений и учреждений, и в той или иной мере затрагивает различные сферы жизнедеятельности общества. В нем нашли отражение не только традиционные мероприятия, форумы, конкурсы и проекты, но и учтено стремительное развитие информационно-коммуникационной сферы, информационных технологий, предусмотрено применение современных инструментов консультирования граждан по различным правовым вопросам. "Виртуальные консультанты, чат-боты и мобильные приложения по правовой тематике, - все это сегодня должно стать максимально доступным", - отметили в Минюсте.

Отдельный блок мероприятий касается работы со средствами массовой информации и социальной рекламы. Для профилактики правонарушений и преступлений, для результативной превентивной работы госорганам и организациям необходимо обеспечивать эффективное взаимодействие со СМИ. В теле- и радиоэфирах, на страницах газет и журналов должны появляться новые тематические правовые передачи, рубрики и колонки. Поэтому важно, чтобы юристы, адвокаты, нотариусы, правоведы не только компетентно, но доступно рассказывали гражданам об их правах и обязанностях.

В Минюсте уверены, что сегодня недостаточно разместить на Национальном правовом интернет-портале Беларуси или официальном сайте госоргана, организации принятый нормативный правовой акт. Сегодня значительная часть населения пользуется соцсетями, и большинство из этих пользователей используют соцсети с мобильных устройств. Именно поэтому формы правового просвещения должны быть разнообразными, а правовую информацию и комментарии по вопросам принимаемых нормативных правовых актов важно распространять не только посредством СМИ, но и с помощью популярных социальных сетей и мессенджеров.

Особое место занимает работа с учащейся и студенческой молодежью. Проведение недель правовых знаний в учреждениях образования, развитие деятельности юридических клиник, программы факультативных занятий по правам человека в школах, конкурсы творческих работ обучающихся, акции, викторины, олимпиады на правовую тематику, - эти и многие другие мероприятия нашли отражение в плане.

Кроме того, документ включает в себя традиционные и востребованные мероприятия, например, выездные приемы представителей юридических лиц, выступления по правовым вопросам в трудовых коллективах и учреждениях образования, акции по оказанию бесплатной правовой помощи, тематические семинары, мероприятия по повышению статуса и престижа семьи в обществе, защите прав детей, в том числе в неблагополучных семьях.

Важная составляющая правового просвещения - доступность. Отдельное внимание уделено развитию информационно-правовых ресурсов, тематических банков данных правовой информации, обеспечению функционирования публичных центров правовой информации.

Министерство юстиции не только как координатор указанного плана, но и исполнитель продолжит реализацию уже традиционных проектов "Право на детство", "Право на службу людям" и проведение конкурса на лучший информационный материал на правовую тематику на приз имени В.Д.Спасовича, а также акций по бесплатному правовому консультированию граждан.

Помимо Министерства юстиции и других органов государственного управления, исполкомов, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета важные задачи по выполнению плана по правовому просвещению граждан в 2021 - 2025 годах возложены на Белорусскую нотариальную палату, Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов, Национальный центр правовой информации, Белтелерадиокомпанию, Федерацию профсоюзов Беларуси, Белорусский республиканский союз юристов, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин, Палату налоговых консультантов и др.

"Межведомственное взаимодействие всех исполнителей плана будет способствовать повышению уровня правового сознания, правовой культуры граждан и формированию уважения к закону", - резюмировали в Минюсте.-0-