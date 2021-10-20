Минюст установил порядок работы с документами в электронном виде в госархивах

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции установило правила работы с документами в электронном виде в государственных архивных учреждениях. Это предусмотрено постановлением Минюста от 8 октября 2021 года №190, которое сегодня опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
"Правилами определен порядок работы с документами в электронном виде, в том числе с электронными документами, в государственных архивных учреждениях с использованием информационной системы архива электронных документов Национального архивного фонда Беларуси (ИС АЭД) и автоматизированной информационной системы государственных архивов (АИС архив)", - сообщили в пресс-службе.
В частности, урегулированы вопросы комплектования госархива документами в электронном виде, хранения документов в электронном виде в госархиве, государственного учета документов в электронном виде в госархиве.
Постановление вступает в силу с 21 октября 2021 года.-0-