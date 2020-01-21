Минюст зарегистрировал Белорусское общество кардиологов и терапевтов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции зарегистрировало общественное объединение "Белорусское общество кардиологов и терапевтов" (БОКиТ), сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

БОКиТ объединяет в своих рядах специалистов в области здравоохранения, которые занимаются научно-исследовательской, педагогической и практической деятельностью, усовершенствованием методов диагностики и лечения, подготовкой кадров, внедрением в практику передового опыта и новейших достижений кардиологии и терапии.

Ключевым направлением в работе нового общественного объединения станет консолидация усилий врачей, педагогов, научных сотрудников республиканского и международного сообщества по решению актуальных и значимых проблем здравоохранения.

По словам председателя общества профессора Натальи Митьковской, болезни системы кровообращения традиционно занимают ведущее место в структуре заболеваемости, смертности и инвалидности населения. Пациенты старше 40 лет, как правило, имеют сразу несколько заболеваний. Решение этих проблем и потребовало объединения специалистов разных специальностей - кардиологов, терапевтов, врачей общей практики. Кроме того, БОКиТ позволит на более серьезном уровне проводить конференции, съезды, конгрессы республиканского и международного значения.-0-