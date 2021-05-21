Минюсты Беларуси и Узбекистана договорились о сотрудничестве в сфере электронной юстиции и медиации

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о сотрудничестве между министерствами юстиции Беларуси и Узбекистана подписано во время Петербургского международного юридического форума, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Беларуси Ольга Шибко.

Сотрудничество будет проходить в таких областях, как развитие электронной юстиции, в том числе информатизация учреждений юстиции, правовое регулирование сферы адвокатуры и нотариальной деятельности, организация и развитие системы предоставления юридических услуг, развитие института медиации, подготовка и повышение квалификации юридических кадров и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

"Подписанный документ послужит плодотворному двустороннему сотрудничеству и основой эффективному взаимодействию в правовой сфере между министерствами юстиции двух стран", - отметила Ольга Шибко.

Пресс-секретарь также сообщила об участии министра юстиции Беларуси Олега Слижевского в дискуссионной сессии "Открытое совещание министров юстиции: цифровой облик юстиции в новую эру". Руководитель министерства рассказал о белорусском опыте предоставления административных услуг в электронном формате посредством Единого портала электронных услуг, использования Единой электронной системы учета нотариальных действий и наследственных дел, создания бизнеса в электронном формате. В части использования информационных технологий в нормотворчестве была представлена работа автоматизированной информационной системы формирования Национального реестра правовых актов (АИС НРПА).

Участниками совещания также стали министры юстиции России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кипра, Монголии, Сингапура, Узбекистана, которые презентовали национальные тенденции внедрения IT-средств в сфере юстиции. С учетом гибридного формата совещания состоялся ряд двусторонних встреч.

Кроме того, для изучения российского опыта использования информационных технологий в процессе работы с гражданами белорусская сторона посетила Флагманский многофункциональный центр предоставления государственных услуг города Москвы по Северному административному округу и Шипиловский отдел ЗАГС города Москвы. "Полученная информация будет использоваться министерством в работе по совершенствованию системы предоставления административных услуг, оцифровке и переводу в электронный формат записей актов гражданского состояния", - отметила Ольга Шибко.-0-