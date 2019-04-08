Минкомсвязи России рассчитывает сблизить с Беларусью позиции по отмене роуминга в СГ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассчитывает сблизить с Беларусью позиции по отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи России Константин Носков сегодня в Минске на полях Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО", передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем обсуждать вопрос отмены роуминга. Пока наши позиции недостаточно близки, - отметил Константин Носков. - Надеюсь, что за эти два дня, которые я проведу в Беларуси, мы сильно сблизим наши позиции".

По его словам, российская сторона исходит из того, что нужно отменить плату за входящие звонки для белорусских граждан, приезжающих в Россию, и для россиян, приезжающих в Беларусь, и радикально снизить стоимость исходящих звонков. "Мы считаем, что необходимо практически обнулить плату за так называемый интерконнект - за прием международного вызова", - пояснил Константин Носков.-0-