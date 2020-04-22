Минлесхоз получил более 100 предложений по изменению правил ведения охотничьего хозяйства и охоты

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерство лесного хозяйства поступило более 100 предложений по усовершенствованию правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В настоящее время Минлесхоз проводит общественное обсуждение проекта указа Президента по внесению изменений и дополнений в правила. "Всего за 10 дней в адрес нашего министерства поступило более сотни звонков и писем от охотников и пользователей охотугодий с предложениями по усовершенствованию правил. Подобный резонанс говорит об актуальности этой работы", - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, каждое обращение подробно изучается специалистами. К примеру, в проект указа уже внесено одно из поступивших предложений: разрешить охоту не с 18, а с 16 лет. При этом наблюдать за охотой и участвовать в качестве загонщика предлагается позволить с 14 лет. Это, по мнению обратившихся в министерство, поможет популяризировать данный вид деятельности и будет способствовать развитию охотничьего хозяйства.

Обсуждения проекта документа продолжаются. Министерство лесного хозяйства по-прежнему ждет мнения всех заинтересованных. С учетом большого количества сообщений была создана отдельная электронная почта. Свои предложения теперь нужно слать на адрес ukazmlh@gmail.com.

"Хотим напомнить, что мнения, не отправленные непосредственно в Минлесхоз, а высказанные исключительно в социальных сетях и на различных форумах, не поступают специалистам ведомства, а значит, не могут быть приняты во внимание", - подчеркнули в пресс-службе.

Действующую редакцию правил предлагается разделить на два документа: правила охоты и правила ведения охотничьего хозяйства. Это позволит облегчить изучение требований законодательства. В новых правилах детализировали многие определения, к примеру, охота из засады или с подхода. Также введены новые понятия: охота на норах, охотничий день, участник охоты. Помимо этого в проекте указа предусмотрено введение на пять лет моратория на изъятие глухаря в Брестской и Гродненской областях для юридических лиц. В проекте документа также предусмотрены и другие новшества.

Обновленный вариант документа размещен на сайте Министерства www.mlh.by в разделе "Общественные обсуждения".-0-