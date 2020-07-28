Минлесхоз получил более 600 предложений по изменению правил охоты

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства получило более 600 предложений по изменению правил ведения охотничьего хозяйства и охоты. Такая информация размещена в Telegram-канале Минлесхоза, сообщает БЕЛТА.

"Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты в скором времени могут быть изменены. Специалисты Минлесхоза вместе с заинтересованными работают над проектом указа. Первоначальная редакция документа была выставлена на общественные обсуждения и собрала более 600 различных предложений", - отмечается в сообщении.

По поводу запрета на отстрел бездомных животных, кошек и собак, находящихся на территории охотничьих угодий, независимо от удаленности населенных пунктов поступило 304 обращения. Еще 125 касались установления запрета на использование капканов, 98 - запрета на отстрел диких животных, которые зашли на территорию населенного пункта.

Министерство лесного хозяйства и межведомственная рабочая группа рассмотрели все предложения. По основным вопросам предложены компромиссные варианты.-0-