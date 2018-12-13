Минлесхоз предлагает упростить получение медсправок для охотников

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства инициировало рассмотрение в Палате представителей вопроса об упрощении процедуры получения медицинских справок для охотников. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Речь, в частности, идет о прохождении медицинского освидетельствования для выдачи справки о состоянии здоровья, подтверждающей отсутствие заболеваний и физических недостатков, при наличии которых противопоказано владение оружием.

Рабочее заседание по данному вопросу прошло 12 декабря, участие в нем приняли представители различных заинтересованных ведомств. Начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергей Шестаков отметил, что из-за сложной процедуры получения медицинских справок в регионах начинает снижаться численность охотников. "Вместе с тем наша страна по-прежнему остается заинтересованной в развитии охотничьего туризма", - подчеркнул он.

"Свои позиции озвучили представители министерств здравоохранения и внутренних дел. В результате обсуждений предложено продлить срок действия медицинской справки о прохождении комиссии на владение оружием до 3-5 лет (сейчас документ действует только в течение года), а также изменить форму медсправки для получения водительского удостоверения, предусмотрев возможность использования ее для зарегистрированных охотников", - отметили в Минлесхозе.-0-