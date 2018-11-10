Минлесхоз призвал охотников зачехлить оружие на время тумана

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства Беларуси призывает ограничить ведение охоты из-за сложных погодных условий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"В соответствии с пунктом 150 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, вступивших в силу с 25 сентября 2018 года, стрельба из огнестрельного оружия в тумане запрещается", - напомнили в министерстве.

В соответствии с документом, запрещается "производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости, а также по взлетающей птице ниже 2,5 м в условиях ограниченной видимости...".

Любителей охоты просят учитывать погодные условия и соблюдать правила безопасности.-0-