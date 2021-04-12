Минобороны объявило конкурс на лучший сценарий фильма к 105-летию ВС

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны объявило конкурс на лучший сценарий художественного фильма, посвященного 105-летию Вооруженных сил. Он проходит в открытой форме по 30 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Принимаются к рассмотрению литературные сценарии, повествующие о Вооруженных силах, их истории и современности. Темы и жанры могут быть любыми.

Цель конкурса - выявление и поддержка талантливых авторов, способствующих формированию своими произведениями у граждан Беларуси и личного состава Вооруженных сил патриотического сознания, высоких духовно-нравственных качеств, любви к Родине, личной ответственности за обеспечение ее безопасности.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Министерства обороны.-0-