Минобороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок к 75-летию Победы

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны подвело итоги конкурса на лучший детский рисунок, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Работы на конкурс представили около ста школьников и дошколят из Беларуси и России. Первое место присуждено воспитаннице Центра допризывной подготовки средней школы №34 Могилева одиннадцатикласснице Полине Моисеевой за работу "В память погибших на Буйничском поле". Второе место у семилетнего минчанина из СШ №148 Ивана Караванского за рисунок "Спасибо, прадедушка!". Третье место жюри отдало девятилетней Елизавете Снежик за масштабный полихромный карандашный рисунок "Солдат-освободитель".

Дипломы и поощрительные призы за талантливые работы получили и другие участники, в том числе самый юный художник - шестилетний Илья Ботвинко из яслей-сада №9 Волковыска - за рисунок "Мы помним ваш подвиг".-0-