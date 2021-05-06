Минобороны поздравило ветеранов Ефрема Соколова и Бронислава Карпенко с Днем Победы

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поздравления от Министерства обороны накануне Дня Победы приняли Герой Социалистического Труда, бывший первый секретарь ЦК КПБ Ефрем Соколов и ветеран главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник в отставке Бронислав Карпенко. В ряды Красной Армии они вступили в 1944 году. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Бронислав Карпенко в годы войны, находясь в партизанском отряде, подрывал рельсы и мосты, разрушал линии связи, нападал на вражеские гарнизоны в деревнях. Ефрем Соколов - единственный из партийных работников, удостоенный звания Героя Социалистического Труда. Несмотря на возраст, они и сегодня - люди с активной жизненной позицией.

Офицеры главного управления идеологической работы Министерства обороны поблагодарили ветеранов за их огромный вклад в Великую Победу, а также за то, что сегодня они находятся в строю и проводят большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.-0-

Ефрем Соколов

Бронислав Карпенко

Фото Александра Стадуба/Министерства обороны