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Общество
22 октября 2020, 13:33

Минобороны продолжит оснащение авиации истребителями Су-30 СМ и вертолетами Ми-35

Фото из архива
Фото из архива

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Вооруженных Силах продолжат оснащение авиации истребителями Су-30 СМ и вертолетами Ми-35. Об этом сегодня сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на семинаре для руководителей СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Хренин подчеркнул, что в Вооруженных Силах уделяют серьезное внимание модернизации и поступлению новых комплексов и систем вооружения, военной и специальной техники. В частности, продолжится оснащение авиации современными самолетами Су-30 СМ и вертолетами Ми-35. В войска будут поставлять радиолокационные станции "Противник", "Сопка", "Восток", "Небосклон", радиолокационный комплекс "Роса-РБ(М)" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2".

Министр обороны обратил внимание, что за последние пять лет специалисты предприятий военно-промышленного комплекса капитально отремонтировали более 160 единиц техники и модернизировали - свыше 100. Например, бронетранспортеры БТР-70 усовершенствовали до уровня БТР-70МБ1, танки Т-72Б - до Т-72БМ1. Параллельно ведется замена автопарка. К слову, соединения и части сил специальных операций уже практически полностью переоснащены отечественной автотехникой.

Виктор Хренин добавил, что в Вооруженных Силах продолжают работу по снижению излишествующих запасов вооружения, военной и специальной техники, неприменяемых боеприпасов. "За пять лет удалось сократить запасы более чем в шесть раз. От реализации продукции военного назначения было направлено в госбюджет более четверти миллиарда долларов", - сказал министр.

Семинар для представителей СМИ Министерство обороны проводит ежегодно. В этот раз он проходит в Бресте на базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Участников встречи познакомят с условиями службы в силах специальных операций, образцами вооружения и военной техники.-0-

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