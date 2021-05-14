Минобороны проверяет боевую и мобилизационную готовность

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны проводит проверку боевой и мобилизационной готовности, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"В 25-м арсенале ракетно-артиллерийского вооружения под руководством заместителя министра обороны по вооружению - начальника вооружения Вооруженных Сил проводится проверка боевой и мобилизационной готовности. Во время проверки из запаса будут призваны около 170 военнообязанных для формирования отдельного ремонтно-восстановительного батальона", - рассказали в ведомстве.

Сформированному батальону предстоит марш на 227-й общевойсковой полигон. В районе сосредоточения военнослужащие организуют сборный пункт неисправных машин. Им предстоит в полевых условиях отработать текущий и средний ремонт образцов вооружения, военной и специальной техники соединений и воинских частей Вооруженных Сил.-0-