Минобороны: цели проверок территориальной обороны Островецкого и Клецкого районов достигнуты

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цели и задачи проверок системы территориальной обороны Островецкого района Гродненской области и Клецкого района Минской области достигнуты. Результаты после детального анализа будут основой для дальнейшего совершенствования элементов системы территориальной обороны Беларуси, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Сегодня военное ведомство уведомило о завершении проверки отдельных вопросов готовности системы территориальной обороны Островецкого района. "Она носила ограниченный характер и являлась очередным этапом оценки действенности системы территориальной обороны и логическим продолжением проверки, проведенной в Клецком районе. Цели и задачи проверок достигнуты. Должностные лица органов управления территориальной обороны, в том числе Островецкого района Гродненской области, с поставленной задачей справились. Личный состав установленным порядком будет уволен", - проинформировали в Минобороны.

"Должностные лица органов управления областного и районного уровней справились с поставленными задачами по принятию решений на формирование и обеспечение территориальных войск района. Отработаны вопросы оповещения личного состава, приема из запаса офицеров и личного состава организационного ядра, боевого слаживания подразделений, проведены занятия. Детально проработаны вопросы всестороннего обеспечения, при этом особое внимание было уделено вопросам медицинского обеспечения", - рассказали в Минобороны об итогах проверки в Островецком районе.-0-