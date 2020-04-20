Минобразования: использование масок в школе носит рекомендательный характер

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование масок в школе носит рекомендательный характер, заявила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

"Масочный режим не вводится в учреждениях образования. Использование масок в школе носит рекомендательный характер", - отметила Людмила Высоцкая.

Сегодня началась четвертая четверть. "Как и предполагалось, 30-40% учащихся пришли на занятия в школу. В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше, - рассказала Людмила Высоцкая. - Особый акцент сделан на соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Учащимся необходимо соблюдать социальную дистанцию, в классе - сидеть на расстоянии, исключить рукопожатия, минимизировать контакты, установить все необходимые дезсредства в столовой, санитарных комнатах и местах общего пользования. Родители и педагоги должны контролировать, как выполняются эти требования", - рассказала пресс-секретарь.

Людмила Высоцкая подчеркнула, что если утром у ребенка поднялась температура и он кашляет, то его нужно оставить дома и обратиться к врачу. "Это мы советуем и педагогам. Если они заметили, что учащийся плохо себя чувствует, кашляет на уроках, то необходимо связаться с родителями и отправить его домой. Если родители решили оставить ребенка дома, то они имеют право получить домашнее задание, выполняют его дома и осуществляют обратную связь с педагогами. Как это будет происходить, учреждения образования решают сами. Кроме того, учащиеся получают консультации педагогов и могут приходить в школу в шестой школьный день", - добавила она.

Пресс-секретарь напомнила, что скорректировано календарно-тематическое планирование учебного процесса с учетом продленных каникул. "Четвертая четверть завершится 30 мая. Итоговые отметки выставят по результатам четырех четвертей", - резюмировала она.-0-