Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменен порядок выплаты стипендий студентам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

"В совместное постановление Министерства образования и Министерства финансов от 22 сентября 2011 года № 261/96 внесены изменения, предусматривающие прекращение выплаты стипендий обучающимся, которые допустили более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин в течение месяца, предшествующего месяцу выплаты стипендии. В последующем при непревышении указанного количества пропусков занятий без уважительной причины выплата стипендий производится в обычном порядке", - рассказали в пресс-службе.

Данное изменение направлено на дополнительную мотивацию обучающихся в условиях интенсификации учебного процесса. "Так как пропуски учебных занятий по отдельным учебным дисциплинам (предметам) приводят к неполному освоению их содержания, а также содержания тематически связанных учебных дисциплин (предметов), изучаемых позднее", - добавили в ведомстве.-0-