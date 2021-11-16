Минобразования - ЮНИСЕФ: недопустимо нарушение прав детей в стихийных лагерях беженцев

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко обратился к региональному директору ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии, специальному координатору по вопросам кризиса, связанного с беженцами и мигрантами в Европе Афшан Хан. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Министерство образования Беларуси к числу приоритетных направлений социальной государственной политики относит вопросы защиты прав и законных интересов детей, - говорится в письме. - Беларусь в 1990 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка и в ее развитие закрепила гарантии по защите детства в законе от 19 ноября 1993 года "О правах ребенка". Соблюдая международные обязательства, наша страна регулярно представляет в Комитет ООН по правам ребенка периодические доклады об осуществлении положений конвенции, факультативных протоколов, касающихся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, а также участия детей в вооруженных конфликтах. В январе 2020 года объединенные пятый и шестой доклады Республики Беларусь успешно защищены в Комитете ООН по правам ребенка".

Министр обратил внимание на недопустимость нарушения прав детей в стихийных лагерях беженцев, расположившихся на белорусско-польской границе. "Выражаем крайнюю обеспокоенность положением беременных женщин и детей из Африки и стран Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию Европейского союза целыми семьями. У внешних границ ЕС в условиях наступающих холодов из-за противостояния польских властей и вооруженных сил дети лишены домашнего уюта и возможности спокойно спать и полноценно питаться в соответствии с возрастными потребностями, - отмечается в обращении. - Беларусь, руководствуясь основополагающим принципом Конвенции ООН о правах ребенка, декларирующим, что дети имеют право на особую заботу и помощь, взяла на себя заботу о детях-беженцах на границе, оказывая им необходимую гуманитарную помощь. По поручению Президента Александра Лукашенко подготовлены стационарные отапливаемые базы для размещения детей, кризисные педагоги-психологи, готовые оказать им психологическую помощь, волонтеры, владеющие иностранными языками. Однако мы не приветствуем разлучения детей с родителями, особенно в нестабильной ситуации, сложившейся у белорусско-польской границы".

Министерство образования просит использовать потенциал ЮНИСЕФ, чтобы призвать Польшу содействовать скорейшему разрешению нарастающей кризисной ситуации на белорусско-польской границе в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка и Конвенцией 1951 года о статусе беженца. "Республика Беларусь и впредь будет следовать принципам защиты прав и благополучия детей без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, закрепленным в Конвенции ООН о правах ребенка, и предпримет со своей стороны необходимые меры по созданию возможных безопасных условий содержания в сложившемся стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе", - добавил Игорь Карпенко.-0-