Минобразования: новый учебный год все школы начнут в обычном режиме

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый учебный год все школы начнут в обычном режиме, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

"2019/2020 учебный год мы заканчивали в достаточно непростых условиях - вспышки COVID-19. Сейчас в Беларуси относительно спокойная обстановка и мы готовы к тому, что учреждения образования начнут свою работу в штатном режиме", - сказала Ирина Каржова.

Вместе с тем, по ее словам, в случае увеличения заболеваемости учреждения образования также готовы организовать образовательный процесс. Министры образования и здравоохранения разработали и подписали соответствующие рекомендации. "В частности, это закрепление за каждым классом конкретного учебного помещения. Переход по возможности на двухсменный режим работы учреждения образования. Увеличение продолжительности перемен и времени между сменами. Ограничение внеклассных и внешкольных мероприятий. Проведение родительских собраний онлайн. Самостоятельная работа учеников с использованием ИКТ", - отметила замначальника.

Ирина Каржова подчеркнула, что, как показала практика завершения 2019/2020 учебного года, учреждения образования готовы работать с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). "На Национальном образовательном портале размещены ссылки на те ресурсы, которые учителя могут использовать при работе с учащимися", - добавила она.-0-