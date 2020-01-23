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23 января 2020, 18:05

Минобразования планирует увеличить объем грантовой поддержки докторантов и аспирантов

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования планирует увеличить объем грантовой поддержки докторантов и аспирантов, сообщил министр образования Игорь Карпенко на круглом столе в Белорусском государственном университете, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, на поддержке научной карьеры молодых людей в стране сосредоточены значительные усилия. В частности, в 2019 году для грантовой поддержки 131 проекта научно-исследовательских работ докторантов, аспирантов, соискателей и студентов Министерство образования выделило Br450 тыс. (в 2018-м на 111 проектов - Br350 тыс.). В 2020 году предполагается выделить до Br500 тыс. на эти цели. Необходимо, чтобы результаты исследований молодежи становились основой для инновационных разработок, которые будут внедрены в реальный сектор.

Молодежь должна развивать науку, уверен Игорь Карпенко. "Другой вопрос, насколько она готова идти в науку, ведь не всегда возможно достичь позитивных результатов. Можно всю жизнь этому посвятить и ничего не получить или не написать диссертацию после окончания аспирантуры, - отметил он. - Это достаточно тернистый путь. Поэтому сегодня нужно создавать условия, чтобы молодежь шла в науку, особенно вузовскую, которая сопряжена с образовательным процессом".

Возможности для этого создаются. С 1 сентября 2019 года были увеличены размеры стипендии аспирантов в 1,8 раза, докторантов - в 2,2 раза, стипендии Президента аспирантам - в 1,8 раза. "Это ощутимо. Если средняя зарплата профессорско-преподавательского состава Br1320, а стипендия докторанта - Br941, значит, мы неплохо подтянули", - считает министр.

Более того, правительство разработало предложения о поэтапном повышении зарплаты профессорско-преподавательского состава до уровня 150% от средней заработной платы по республике до 2025 года, они поддержаны главой государства.

Благодаря вовлечению в науку со студенческих лет можно достичь хороших результатов в карьере уже к 30 годам. Министр привел пример выпускника БНТУ Павла Лущика. Со студенческой скамьи и по настоящее время он работает в Научно-технологическом парке БНТУ "Политехник", пройдя путь от техника до заместителя генерального директора по инновационной деятельности. Участвует в инновационных проектах и заданиях госпрограмм научных исследований.

На встречу в БГУ пришли более 30 молодых ученых, достигших значительных успехов в научно-инновационной деятельности. Это представители 20 высших учебных заведений страны. Вместе с главой ведомства исследователи обсудили перспективы междисциплинарного сотрудничества и возможности реализации совместных проектов. Внимание уделили и вопросам коммерциализации научных достижений, поиска инвесторов и государственной поддержки инноваций.-0-

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Карпенко Министерство образования молодежь наука образование
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