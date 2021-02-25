Минобразования подписало соглашение с Благотворительным фондом Алексея Талая

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования подписало соглашение с Благотворительным фондом имени Алексея Талая. Прежде всего, сотрудничать планируется в сфере патриотического воспитания молодежи, сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония подписания прошла во время торжественных мероприятий, приуроченных к открытию республиканского праздника "Гродно - молодежная столица".

"У фонда есть проекты, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Важно, чтобы каждый мог ощутить свою сопричастность к историческому прошлому, тем событиям, в которых участвовали наши прадеды и деды, ветераны. Соглашение предусматривает ряд совместных мероприятий в этом направлении", - отметил Игорь Карпенко.

Алексей Талай подчеркнул: проект многогранен, но главное - показать детям, что, если есть цель, стремление к ней, возможно все. Примером, по его словам, может быть подвиг тех, кто, несмотря на тяжелейшие испытания, добился Победы. В память и благодарность об этом бессмертном подвиге планируется установить памятники в Бресте, Минске и Москве. "Отольют из монет, которые соберут участники проекта. Это, надеюсь, еще больше сплотит молодежь на созидательных моментах - крепкой семье, любви к детям, поддержке пожилых. Будущее зависит от каждого из нас", - резюмировал Алексей Талай.

Сегодня Гродно принял эстафету молодежной столицы Беларуси. Праздник собрал в областном центре более 300 молодых людей со всей страны - студентов, молодых депутатов, представителей молодежных парламентов, работающую молодежь. Гости знакомятся с Гродно, его инфраструктурой, возможностями региона. Традиционно масштабный форум становится площадкой для диалога, обсуждения волнующих молодежь тем, планов на будущее. В программе встречи с экспертами, представителями различных сфер, руководством госорганов.-0-