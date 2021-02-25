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25 февраля 2021, 13:29

Гродно стал новой молодежной столицей Беларуси

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25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Республиканский праздник "Гродно - молодежная столица" стартовал сегодня в областном центре. Во время церемонии открытия на сцене облфилармонии Гродно принял почетную эстафету у Пинска, передает корреспондент БЕЛТА.

Республиканский праздник "Гродно - молодежная столица" собрал в областном центре более 300 молодых людей со всей страны: студентов, молодых депутатов, представителей молодежных парламентов, работающую молодежь.

"Проект зародился в 2015 году - Году молодежи. И сегодня столица молодежи передает эстафету в шестой раз. Высокий статус позволяет продемонстрировать всей стране инновации, интересные находки в работе с молодежью. У Гродно в этом плане высокий потенциал и в образовании, и в социальной, и в культурной сферах, а также в реализации молодежной политики", - отметил во время открытия праздника министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что в течение года в молодежной столице запланированы интересные семинары, встречи, конкурсы, другие тематические проекты.

Игорь Карпенко
Игорь Карпенко

"В этом году мы должны отработать схему грантовой поддержки значимых проектов общественных объединений для последующего внесения изменений в законодательство, чтобы такой подход стал системным. В центре внимания также вопросы студенческого и ученического самоуправления, волонтерского движения. На диалоговой площадке вчера участники молодежного поезда предложили сделать этот проект ежегодным. Рассмотрим такую возможность", - обратил внимание Игорь Карпенко. Он отметил, что такие встречи - это всегда новые креативные идеи, возможности для их реализации.

Предваряла церемонию торжественного открытия выставка-презентация "Гродно - город возможностей для молодежи". Треть жителей древнего Гродно - молодые люди, отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что в городе созданы все условия для гармоничного развития, самореализации молодежи в плане учебы, отдыха и, конечно, трудоустройства.

"В центре внимания - новые рабочие места, создание инновационных производственных площадок, развитие такой интересной ниши, как туризм. Серьезно ориентирован город на совершенствование инфраструктуры для спорта и здорового образа жизни. Новые объекты вводятся в эксплуатацию ежегодно. Буквально на днях открываем очередной - крытые теннисные корты", - отметил Мечислав Гой.

Программа праздника насыщенная. Первые мероприятия - встречи, диалоговые площадки - прошли уже накануне. Также было подписано соглашение между Министерством образования и Благотворительным фондом имени Алексея Талая.

В дальнейшем состоится республиканский форум "Беларусь. Молодежь. Единство", наградят победителей Республиканской универсиады - 2020, пройдет финал открытого турнира по женскому волейболу на Кубок ректора ГрГУ им. Янки Купалы, стартует гражданско-патриотический марафон "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь".

Кроме того, на базе Купаловского университета сегодня состоится республиканский семинар "Актуальные аспекты организации воспитательной и идеологической работы в системе образования Республики Беларусь и пути ее совершенствования", а также несколько диалоговых площадок на волнующие молодежь темы.

26 февраля гости праздника примут участие в открытии нового детского сада в жилом районе Грандичи на севере областного центра.-0-

Фото Леонида Щеглова

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