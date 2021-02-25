Гродно стал новой молодежной столицей Беларуси

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Республиканский праздник "Гродно - молодежная столица" стартовал сегодня в областном центре. Во время церемонии открытия на сцене облфилармонии Гродно принял почетную эстафету у Пинска, передает корреспондент БЕЛТА.

Республиканский праздник "Гродно - молодежная столица" собрал в областном центре более 300 молодых людей со всей страны: студентов, молодых депутатов, представителей молодежных парламентов, работающую молодежь.

"Проект зародился в 2015 году - Году молодежи. И сегодня столица молодежи передает эстафету в шестой раз. Высокий статус позволяет продемонстрировать всей стране инновации, интересные находки в работе с молодежью. У Гродно в этом плане высокий потенциал и в образовании, и в социальной, и в культурной сферах, а также в реализации молодежной политики", - отметил во время открытия праздника министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что в течение года в молодежной столице запланированы интересные семинары, встречи, конкурсы, другие тематические проекты.

Игорь Карпенко

"В этом году мы должны отработать схему грантовой поддержки значимых проектов общественных объединений для последующего внесения изменений в законодательство, чтобы такой подход стал системным. В центре внимания также вопросы студенческого и ученического самоуправления, волонтерского движения. На диалоговой площадке вчера участники молодежного поезда предложили сделать этот проект ежегодным. Рассмотрим такую возможность", - обратил внимание Игорь Карпенко. Он отметил, что такие встречи - это всегда новые креативные идеи, возможности для их реализации.

Предваряла церемонию торжественного открытия выставка-презентация "Гродно - город возможностей для молодежи". Треть жителей древнего Гродно - молодые люди, отметил председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он подчеркнул, что в городе созданы все условия для гармоничного развития, самореализации молодежи в плане учебы, отдыха и, конечно, трудоустройства.

"В центре внимания - новые рабочие места, создание инновационных производственных площадок, развитие такой интересной ниши, как туризм. Серьезно ориентирован город на совершенствование инфраструктуры для спорта и здорового образа жизни. Новые объекты вводятся в эксплуатацию ежегодно. Буквально на днях открываем очередной - крытые теннисные корты", - отметил Мечислав Гой.

Программа праздника насыщенная. Первые мероприятия - встречи, диалоговые площадки - прошли уже накануне. Также было подписано соглашение между Министерством образования и Благотворительным фондом имени Алексея Талая.

В дальнейшем состоится республиканский форум "Беларусь. Молодежь. Единство", наградят победителей Республиканской универсиады - 2020, пройдет финал открытого турнира по женскому волейболу на Кубок ректора ГрГУ им. Янки Купалы, стартует гражданско-патриотический марафон "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь".

Кроме того, на базе Купаловского университета сегодня состоится республиканский семинар "Актуальные аспекты организации воспитательной и идеологической работы в системе образования Республики Беларусь и пути ее совершенствования", а также несколько диалоговых площадок на волнующие молодежь темы.

26 февраля гости праздника примут участие в открытии нового детского сада в жилом районе Грандичи на севере областного центра.-0-

Фото Леонида Щеглова