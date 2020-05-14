Минобразования предлагает учебным заведениям индивидуально решать вопрос о проведении выпускных вечеров

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования предлагает решать вопрос о проведении выпускных вечеров индивидуально в каждом учебном заведении. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту, передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается организации традиционного Республиканского бала выпускников, то окончательное решение по этому вопросу пока не принято. "Мы внесли свои предложения главе государства. Думаю, что в ближайшее время будет определена конкретная дата и формат данного мероприятия. Мы предлагаем его провести", - сказал министр.

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