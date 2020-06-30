Минобразования рассказало о новых специальностях среднего специального образования

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уровне среднего специального образования появились новые специальности, которые могут заинтересовать абитуриентов. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника главного управления профессионального образования - начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Александра Петрова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно на уровне среднего специального образования появились новые специальности. В этом году есть достаточно интересные, связанные с эксплуатацией инновационного оборудования, с будущей карьерой в сфере высокотехнологичных производств", - рассказала Александра Петрова. Речь идет о таких специальностях, как "эксплуатация мехатронных систем промышленного оборудования", "организация технического сервиса транспортных средств", "производство биотехнологической продукции", "организация гостиничных услуг". По словам начальника управления, их разрабатывали в тесной взаимосвязи с работодателем, поэтому при обучении будет учитываться новейшее оборудование, которым оснащаются ведущие предприятия.

Традиционно у абитуриентов, желающих получить среднее специальное образование, пользуются спросом специальности, связанные с медициной, дизайном, парикмахерским искусством и декоративной косметикой, дошкольным образованием. Так, у поступающих на дошкольное образование на базе девятых классов, как правило, достаточно высокие баллы, что не может не радовать, добавила Александра Петрова.

В учреждения среднего специального образования на бюджет планируется принять 25,5 тыс. человек, платно - около 14,5 тыс. Прием документов начнется с 20 июля и будет вестись по 31 июля (на базе 9-х классов) и с 20 июля по 12 августа (на базе 11-х классов). Внутренние вступительные экзамены пройдут с 1 по 5 августа для тех абитуриентов, которые поступают на базе 9-х классов, с 13 по 15 августа - на базе 11-х классов. По 7 августа будет зачисление на базе 9-х классов, по 17 августа - на базе 11-х. После будет продолжаться прием на платную форму - по 14 и 18 августа соответственно, зачисление продлится по 16 августа - на базе 9-х классов, по 19 августа - на базе 11-х классов.-0-