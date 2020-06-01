Минобразования: родителям важно сохранить контакт со своим ребенком в подростковом возрасте

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родителям важно сохранить контакт со своим ребенком в подростковом возрасте, заявила сегодня консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Алеся Савко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, приуроченного к Международному дню защиты детей.

"Нет ничего более ценного для каждого родителя, чем благополучие ребенка и его безопасность. Семья для ребенка является первым институтом социализации. Именно в семье он получает навыки общения с окружающим миром, впитывает правила поведения и нормы, установленные в обществе. К сожалению, следует констатировать, что ежегодно в нашей стране от внешних причин гибнут дети. Причина тому не только детская беспечность, но и безответственное поведение самих родителей. Важно сохранять контакт со своим ребенком, постоянно общаться с ним, несмотря на то, что в подростковом возрасте растет потребность в отделении от родителей", - рассказала Алеся Савко.

По ее словам, необходимо всегда находить время для общения со своим ребенком. "Говорите с ребенком о его жизни, расспрашивайте о том, что его волнует, уважительно относитесь к тому, что ценно для подростка. У подростков еще только формируется картина будущего, они видят либо совсем отдаленные перспективы, либо текущий момент. Проявите к нему интерес, обсуждайте его ежедневные дела. Если вы понимаете, что по каким-либо причинам вам не удается сохранить контакт с ребенком, вовремя обратитесь к специалисту. В индивидуальной или семейной работе с психологом вы освоите необходимые навыки, которые помогут вам вернуть тепло, доверие и мир в отношениях", - подчеркнула консультант главного управления.-0-

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