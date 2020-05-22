Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заработной платы и социальных выплат педагогам на постоянном контроле Министерства образования, заявил руководитель ведомства Игорь Карпенко во время встречи с директорами учреждений образования Воложинского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"По марту средняя зарплата учителей по республике составила Br1 тыс. 06. На сегодняшний день зарплата учителей составляет примерно 80-82% от средней по стране. Поставлена задача к 2025 году выйти на 100%. С 1 января была внедрена новая система оплаты труда педагогов, и этот вопрос находится на постоянном контроле. Для меня принципиально отстаивать позиции по зарплате и тем социальным выплатам, которые должны быть в системе образования", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Он отметил, что министерство направило в учреждения образования рекомендации по стимулированию учителей, которые в сегодняшних условиях работают дистанционно.-0-

Карпенко: каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с директорами учреждений образования Воложинского района.

Минобразования: у выпускников есть большой выбор получения первой специальности "Система профтехобразования позволяет применить гибкий график приема абитуриентов. Все это даст возможность охватить максимальное количество выпускников", - сказал министр образования Игорь Карпенко.