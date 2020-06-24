Минобразования: в Беларуси созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для поддержки и самореализации молодежи, заявил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик во время круглого стола, посвященного Дню молодежи, в пресс-центре БЕЛТА.

"По данным Национального статистического комитета, в Беларуси проживает около 2 млн молодых людей, а это почти каждый пятый житель страны. Поэтому при определении общенациональных приоритетов обязательно учитываются интересы молодежи как наиболее активной части общества. На государственном уровне созданы условия, способствующие самореализации молодежи для их включения в общественную жизнь", - сказал Эдуард Томильчик.

В настоящее время разработан и прошел широкое общественное обсуждение в студенческой и молодежной среде, среди молодежных общественных организаций проект стратегии развития государственной молодежной политики в Беларуси на период до 2030 года. Документ подготовлен для утверждения в правительстве. В стратегии нашли отражение практически все сферы жизнедеятельности молодежи: образование, культура и досуг, безопасность, спорт и здоровый образ жизни, занятость, семейная политика, общественное участие. На ее основе ведется разработка проекта подпрограммы "Молодежная политика" госпрограммы "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы. Акцент в ней будет сделан на внедрении эффективных форм и методов работы по формированию гражданских и патриотических качеств молодежи с учетом интересов, стремлений и жизненных установок самой молодежи при тесном взаимодействии с молодежными и детскими общественными объединениями.

"Беларусь - страна талантливых людей. Сегодня созданы условия, чтобы одаренная молодежь могла себя проявить. За четверть века существования специальных фондов Президента принято решение о поощрении около 40 тыс. учащихся и студентов, более 4 тыс. педагогических и научных работников, внесших особый вклад в развитие способностей одаренной молодежи", - добавил Эдуард Томильчик.-0-

Томильчик: государство доверяет современному поколению и поддерживает молодежные инициативы "Современная молодежь инициативна. Государство доверительно относится к современному поколению и поддерживает молодежные инициативы", - сказал начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования.

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