Минобразования видит резервы для уменьшения нагрузки на белорусских школьников

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования видит резервы для дальнейшего уменьшения нагрузки на школьников. Об этом сегодня заявил министр образования Игорь Карпенко на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Карпенко, министерство видит "резерв для дальнейшего сокращения нагрузки на учащихся без ущерба для качества образования путем использования межпредметных связей".

Сокращаться нагрузка будет в том числе за счет возможного совмещения выпускных экзаменов с ЦТ, проинформировал министр. Он привел данные независимого исследования: большинство опрошенных родителей, учителей и учеников высказалось за это предложение. "Например, по одному из языков, русскому или белорусскому, и по математике", - конкретизировал министр. Нашла поддержку и идея со сдачей выпускного экзамена по иностранному языку в устной форме. "Нам необходимо лишь ускорить эту работу на уровне экспертов и соответствующих методических служб. Нужно еще раз все проработать, взвесить и приступить к внедрению этого подхода", - сказал Игорь Карпенко.

Министр считает необходимым откорректировать учебную программу по информатике. "Большинство современных детей приходит в школу, уже владея первичными навыками обращения с гаджетами", - отметил Игорь Карпенко. В школах совместно с Парком высоких технологий активно внедряется STEM-образование. "Здесь необходимо разработать единые подходы к его организации и содержанию", - считает он.

Десятые и одиннадцатые классы с этого года могут учить информатику на базовом и повышенном уровне. По мнению министра, такую возможность в рамках допрофильного обучения нужно дать восьмым и девятым классам. "И даже предусмотреть в этих классах изучение нескольких языков программирования", - добавил министр.

В 2019-2020 учебном году по новым учебным программам занимаются ученики 1-9 классов, в 8-9 классах школьники могут изучать отдельные предметы на повышенном уровне.-0-

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