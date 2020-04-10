Минприроды напоминает о штрафах за выжигание сухой растительности

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает об ответственности за выжигание сухой растительности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"Среди населения бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле это настоящее экологическое бедствие, как и сельскохозяйственные палы. Практически вся территория страны весной покрыта следами этой разрушительной деятельности, - подчеркнули в Минприроды. - В соответствии с законом "О растительном мире" выжигание сухой растительности и ее остатков на корню запрещается. За несоблюдение требования предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях".

За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках грозит штраф от 10 до 40 базовых величин (1 БВ - Br27). Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых.

Кроме того, за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков юридические и физические лица возмещают вред, причиненный окружающей среде. Его размер определяется по таксам, утвержденным указом №348 от 24 июня 2008 года.-0-