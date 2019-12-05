Минприроды определило порядок разработки и утверждения схем обращения с отходами

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды утвердило инструкцию о порядке разработки и утверждения схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Это предусмотрено постановлением Минприроды от 20 ноября 2019 года №39, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал. Согласно документу, такие схемы обращения с отходами должны разрабатывать и утверждать юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые являются пользователями этих земель по согласованию с территориальными органами Минприроды. Юрлица и ИП должны разработать схему в течение 60 календарных дней со дня госрегистрации права пользования данными землями. Схема будет включать определение порядка сбора, временного хранения, перевозки отходов на захоронение, обезвреживание или использование. Порядок сбора отходов должен предусматривать их разделение по видам, в том числе на вторичные материальные ресурсы. Их временное хранение будет организовано в санкционированных местах. Количество площадок и объем накопления отходов на них будут определяться, исходя из фактического объема образования за определенный период времени (сутки, неделя, месяц, год) и периодичности перевозки на захоронение, обезвреживание или использование. Перевозка отходов должна выполняться в соответствии с договорами, заключаемыми пользователями земель с юрлицами или ИП, оказывающими такие услуги. Схема будет утверждаться и вводиться в действие локальным правовым актом пользователя земель не позднее пяти рабочих дней после ее согласования с территориальными органами Минприроды. Постановление вступает в силу с 9 декабря 2019 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!