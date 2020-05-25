Минприроды планирует запустить информационную кампанию "Расскажи о своем роднике"

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатывает концепцию информационной кампании "Расскажи о своем роднике", которую планируют запустить к 5 июня. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Цель кампании - благоустройство родников, посещение криниц на особо охраняемых природных территориях с привлечением общественности, в том числе детей и молодежи. К обследованиям криниц сможет присоединиться любой желающий. Итоги экологической кампании планируют подвести в октябре-ноябре этого года по случаю проведения VI Международного водного форума "Родники Беларуси".

"Родники - уникальные природные водные объекты с точки зрения их формирования, роли в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия и возможностей использования. Зачастую родники дают начало рекам и ручьям. Некоторые из них имеют сакральное значение в силу того, что их вода считается целебной. Кроме того, родники активно используются как нецентрализованные источники водоснабжения, имеют важное значение для развития туризма", - отметили в Минприроды.

VI Международный водный форум "Родники Беларуси" пройдет в Минске 3-4 ноября. На форуме будут обсуждаться проблемы и вырабатываться решения по устойчивому функционированию водных экосистем, включая родники, повышению эффективности использования водных и связанных с ними природных ресурсов для нужд экономики страны и их охраны в контексте принципов устойчивого развития. Организаторами форума выступают Минприроды, Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов, Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте и научно-производственное унитарное предприятие "БАЭС". К участию приглашены ведущие белорусские ученые и специалисты в области охраны и использования водных ресурсов, представители органов госуправления и общественных организаций, международные эксперты.-0-