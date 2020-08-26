Минприроды предлагает обсудить правила охраны зубров

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предлагает обсудить проект постановления Совета Министров "Об утверждении правил охраны и рационального использования зубров". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проектом постановления вводится понятие "владелец зубров" - юридическое лицо или ИП, который содержит и разводит их в неволе (в зоопарках, охотничьих и демонстрационных вольерах), а также может проводить селекционную выбраковку в соответствии с критериями их отнесения к резервному генофонду и продавать их охотничьим хозяйствам для организации охоты в установленном порядке.

Также предлагается пересмотреть и расширить перечень селекционных критериев отнесения зубров к резервному генофонду. Уточнение этого перечня критериев обусловлено рядом факторов, в частности, случаями негативного влияния зубров на природные комплексы и экосистемы, причинения вреда лесному и охотничьему хозяйствам. "Например, высокая плотность поголовья животных в Беловежской, Осиповичской и Озерской микропопуляциях оказывает влияние на структуру растительных сообществ и на состояние естественных экосистем в целом. Большие стада зубров и высокая их концентрация (до 100-120 особей) в местах зимних подкормок являются причиной обострения пищевой конкуренции. Из-за ограниченной кормовой базы в местах обитания этого вида животных отдельные особи вынуждены выходить на поля, причиняя потравы сельскохозяйственным культурам", - отметили в Минприроды.

К основному генофонду относятся зубры, представляющие селекционную ценность, значимую для поддержания белорусской популяции, и обладающие высокими физическими кондициями. Среди предусмотренных проектом документа критериев отнесения к резервному генофонду - признаки истощения, длящиеся более полугода, болезни с осложнениями и травмы с повреждениями, опасными для жизни. Также к резервному генофонду предлагается относить самок старше 15 лет и самцов старше 14, телят, родившихся с отклонениями в физическом развитии или с октября по декабрь включительно, а также самцов, изгнанных из стада и находящихся более трех месяцев на расстоянии более 25 км от микропопуляции, и некоторые другие категории.

С учетом экспертной оценки специалистов Национальной академии наук Беларуси проектом постановления установлен минимальный размер микропопуляций зубров в 350 особей.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить в Минприроды до 7 сентября включительно на электронный адрес: bio.otdel.mpr@tut.by.-0-