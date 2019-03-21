Минприроды предупреждает о штрафах за выжигание сухой травы

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды предупреждает об ответственности за выжигание сухой травы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.
В Минприроды обратили внимание, что в связи с ранним установлением теплой погоды в республике начинается повсеместное выжигание сухой растительности, особенно в ее южных районах, что негативно влияет на окружающую среду.
"Среди населения бытует заблуждение, что выжигание сухой растительности способствует ее лучшему росту. На самом деле выжигание сухой растительности и сельскохозяйственные палы - настоящее экологическое бедствие", - отметили в Минприроды.
В соответствии с законом "О растительном мире" выжигание сухой растительности (сухих растений) и ее остатков на корню запрещается. За несоблюдение требования предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. За незаконное выжигание сухой растительности либо непринятие мер по ликвидации палов грозит штраф от 10 до 40 базовых величин (1 БВ - Br25,5). Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 БВ.-0-
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