Минприроды приглашает принять участие в наведении порядка на земле

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и журнал "Родная прырода" приглашают белорусов принять участие в наведении порядка на земле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

В марте-апреле в Беларуси традиционно проходят субботники и другие акции по уборке мусора, инициаторами которых становятся местные власти или различные учреждения. "Но чтобы родная деревня, поселок или город стали чище, не нужно ждать призывов со стороны - можно самому стать инициатором уборки и тем самым сделать свою страну прекраснее. К этому призывают и активисты международной кампании Let's do it (в Беларуси это движение по уборке "Зробім!"), и участники "мусорного" челленджа, которые расчищают пляжи, леса и другие территории от несанкционированных свалок и выкладывают фото "до" и "после" в соцсети с хештегом #trashtag", - рассказали в пресс-службе.

Наведение порядка на земле - это не только государственная политика, но и вклад каждого жителя. "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и журнал "Родная прырода" уверены, что и в Беларуси тоже есть такие герои, которые любят свою страну и помогают ей освободиться от мусора. Если вы принадлежите к их числу, присылайте свои фото "до" и "после" с небольшим рассказом о себе, а также о месте, дате и обстоятельствах уборки на электронный адрес журнала "Родная прырода" pryroda@zviazda.by или в группы ВКонтакте и Facebook". Лучшие из них будут опубликованы на страницах "Роднай прыроды", - отметили в ведомстве.-0-