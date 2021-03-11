11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минприроды приглашает присоединиться к экодвижению "Вместе за чистую и зеленую страну". Всем желающим будет предоставлена возможность внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды и посадить свое дерево, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Акции по озеленению населенных пунктов, в которых жители страны охотно принимают участие, этой весной пройдут уже в ставшем традиционным за три года формате. "Граждане примут непосредственное участие в выборе мест посадок объектов растительного мира, благоустройстве городов, районов, жилых дворов, парков и скверов. Основная задача - достигнуть уровня озелененности требуемого показателя 40% и выше во всех городах и районных центрах республики", - сказали в пресс-службе.

Единый день озеленения "Посади дерево!" стартует 3 апреля во всех городах и селах страны. "Уже сегодня у каждого желающего есть возможность до 15 мая принять активное участие в весенней посадке деревьев и кустарников, присоединиться к единому дню озеленения, посадить свое дерево и благоустроить свой двор", - отметили в министерстве.

Территориальные органы Минприроды совместно с заинтересованными службами ведут сбор предложений от населения о предпочтительных местах посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов. Предложения по посадкам можно подать по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Граждане будут уведомлены о координатах выбранных для посадки территориях, датах проведения посадок в каждом регионе.

В пресс-службе отметили, что по инициативам граждан Минприроды 10 октября в 2020 года проведен единый день озеленения под лозунгом "Посади дерево!" "Граждане сами подавали предложения о местах посадок деревьев, и по их заявкам высажено более 40 тыс. деревьев. Эта акция нашла большой отклик у жителей страны и будет продолжена в этом году", - рассказали в министерстве.

Озеленение и благоустройство населенных пунктов - вопрос, важный не только для красоты и комфорта, но и для здоровья людей. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку в населенных пунктах. Деревья играют важную роль в увеличении биоразнообразия, обеспечивая растения и животных благоприятной средой обитания, в смягчении последствий изменения климата, улучшают качество воздуха и охлаждают его, являются защитой от шума. И это только часть выгод. По мнениям экспертов, на протяжении своей жизни деревья обеспечивают выгоды в два-три раза больше, чем инвестиции в посадку и уход за ними. "В Год народного единства посадка деревьев станет одним из символов единения всех жителей Беларуси во благо нашей страны и напомнит нам, что природа у нас одна. Ее надо беречь и передавать из поколения в поколение. Важно, чтобы мы помнили, что сохранили то, что у нас есть сегодня, только благодаря единству и сплоченности", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили в Минприроды, благодаря активному участию жителей Беларуси в 2018-2020 годах в населенных пунктах высажено более 2,5 млн молодых деревьев и кустарников.-0-