Минприроды приглашает всех желающих присоединиться к озеленению населенных пунктов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды приглашает всех желающих присоединиться к озеленению населенных пунктов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Мероприятия по посадке деревьев и кустарников в городах, агрогородках, поселках и других населенных пунктах пройдут с 3 апреля по 15 мая 2021 года. Планируется закладка аллей, парков, скверов Народного единства.

Присоединиться к акциям по озеленению могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку или обратиться в областную, городскую или районную инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты инспекций расскажут, каким образом можно будет поучаствовать в озеленении родных мест и вместе с заинтересованными службами организуют посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов.

Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем. Как отметили в пресс-службе, можно предложить и свой вариант места, требующего дополнительного озеленения.

"Озеленение и благоустройство населенных пунктов - вопрос важный не только для красоты и комфорта, но и для здоровья людей. Зеленые насаждения улучшают экологическую обстановку в населенных пунктах - деревья играют важную роль в увеличении биоразнообразия, обеспечивая растения и животных благоприятной средой обитания, в смягчении последствий изменения климата, улучшают качество воздуха и охлаждают его, являются защитой от шума", - рассказали в министерстве. И это только часть выгод. По мнениям экспертов, на протяжении своей жизни деревья обеспечивают выгоды в два-три раза больше, чем инвестиции в посадку и уход за ними.

"В Год народного единства посадка деревьев станет одним из символов единения всех жителей Беларуси во благо нашей страны и напомнит нам, что природа у нас одна", - добавили в Минприроды.-0-