Минприроды призывает водителей отказаться от поездок на автомобиле 22 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает всех автолюбителей отказаться от поездок на машине 22 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Ежегодно 22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам городов, в частности к загрязнению атмосферного воздуха. В этот день запланированы мероприятия, популяризирующие пеший и велосипедный способы передвижения, использование экологически чистого и общественного транспорта. Так, в Минске 22 сентября автолюбители получат право бесплатно проехать в общественном транспорте.

"Транспорт выбрасывает в атмосферу много пыли, токсичных веществ, содержащихся в отработавших газах, создает шум, загрязняет почву, водоемы, когда проливаются горюче-смазочные материалы. Выбросы автомобилей прежде всего опасны тем, что поступают непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость ветра незначительна и поэтому газы плохо рассеиваются. Это воздух, которым мы дышим. Загазованность магистралей и примагистральных территорий зависит от интенсивности движения автомобилей, ширины и рельефа улицы, скорости ветра, доли грузового транспорта и автобусов в общем потоке и других факторов. Особенно плохо рассеиваются выбросы автомобилей на тесных улицах. В итоге практически все жители городов, особенно крупных, испытывают вредное влияние загрязненного воздуха", - рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, от сжигания 1 т дизельного топлива в зависимости от экологического класса автомобиля в атмосферный воздух поступает 25-125 кг оксида углерода; 20-55 кг углеводородов; 7-35 кг диоксида азота; до 15 кг сажи и других загрязняющих веществ.

В стране стараются сокращать вредное воздействие транспорта на окружающую среду. "С 2016 года продаются виды топлива, соответствующие экологическому классу К5. Белорусские производители освоили выпуск техники, соответствующей экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6. Существенно обновлены транспортные парки организаций. Поэтапно электрифицируют Белорусскую железную дорогу. Создаются условия для велосипедного движения. Активно развивается пассажирский электротранспорт: электробусы, троллейбусы, трамваи и электропоезда. Имеются инновационные разработки электромобилей", - подчеркнули в Минприроды.

В Беларуси улучшаются условия для пользователей электромобилей. К настоящему времени в стране насчитывается 4 тыс. электромобилей, при этом более 2 тыс. из них ввезены в Беларусь в этом году. Количество электрозаправочных станций в стране достигло 450, а к концу года планируется увеличить их число до 600.

"Суммарный выброс загрязняющих веществ от мобильных источников в 2020 году составил 721 тыс. т, что на 54,8 тыс. т, или 7%, меньше уровня 2019 года и на 79,6 тыс. т, или 9,9 %, - уровня 2015 года", - заключили в Минприроды.-0-