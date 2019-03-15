Минприроды прорабатывает вопрос создания систем мониторинга окружающей среды в СЭЗ

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык поставил задачу о создании комплексных систем мониторинга состояния всех компонентов окружающей среды на территориях свободных экономических зон. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Первый шаг в этом направлении сделан на территории СЭЗ "Брест". Сотрудники Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси провели исследовательскую работу, во время которой дано научное обоснование системы мониторинга состояния объектов окружающей среды, сформирована сеть отбора проб на 60 площадках зоны "Аэропорт" и на прилегающих территориях. Проведен отбор почвенных проб, образцов растительности и снежного покрова, их лабораторный анализ. На основании полученных данных построена картосхема зоны мониторинга.

В результате исследовательской работы выявлен фоновый уровень содержания тяжелых металлов (свинец, цинк, кадмий, медь) в почвах, объектах растительного мира и снежном покрове. Фоновые уровни содержания тяжелых металлов на 60 площадках отбора проб в зоне мониторинга не превышают субрегиональных фоновых значений для юго-запада Беларуси и установленных законодательством предельно допустимых концентраций. Усредненное содержание свинца в образцах почв находится на уровне 5,6 мг/кг.

Таким образом, на промышленной площадке "Аэропорт" развернута локальная система мониторинга содержания тяжелых металлов для выявления динамики их накопления и оценки возможных экологических рисков для населения, природной среды и сельскохозяйственного производства.

"Начиная с 2019 года (после фактического запуска производственного процесса на предприятии "АйПауэр") целесообразно осуществлять регулярный отбор проб в зоне мониторинга с периодичностью один раз в год", - отметили в Минприроды.-0-