Минприроды разрабатывает национальный план действий по сохранению биоразнообразия на 2021-2025 годы

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатывает национальный план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2021-2025 годы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Работу по подготовке проекта плана ведет управление биологического и ландшафтного разнообразия. "Проект плана разрабатывается с учетом положений Конвенции о биологическом разнообразии и других международных природоохранных соглашений. Он нацелен на достижение Беларусью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и ориентирован на приоритеты, закрепленные в проекте Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года", - сказали в пресс-службе.

Мероприятия, предусмотренные проектом плана, направлены на сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов, а также совместное получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов.

По итогам 2019 года на реализацию мероприятий по сохранению биологического и ландшафтного разнообразия по международным проектам было направлено более $1,6 млн.-0-