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Общество
29 ноября 2019, 11:08

Минприроды заинтересовано в сотрудничестве с НАН в сфере обращения с отходами

Андрей Худык
Андрей Худык

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минприроды заинтересовано в сотрудничестве с Национальной академией наук Беларуси в сфере обращения с отходами. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время совместного заседания Президиума НАН и коллегии Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас имеет особое значение совместный поиск и внедрение инновационных способов использования имеющихся ресурсов, создание новых успешных бизнес-моделей, которые будут иметь экономические, социальные и экологические результаты. Разработка и внедрение зеленых технологий требует системного научного сопровождения, - сказал Андрей Худык. - В этом контексте видится стратегическая роль НАН при ресурсной поддержке госпрограммы инновационного развития. Одним из приоритетных направлений должны стать разработки в области обращения с производственными отходами, отходами пластика и полиэтилена".

Министр подчеркнул, что проблема защиты окружающей среды - один из самых серьезных вызовов современности. "Ответом на это должно стать объединение усилий государства, науки, общества и бизнеса. Такое партнерство должно быть направлено на формирование ответственного потребления природных ресурсов", - отметил он.

Председатель Президиума НАН Владимир Гусаков назвал в числе основных направлений сотрудничества с Минприроды обеспечение сохранения и рационального использования биологических ресурсов, оценку состояния и динамики биологического и ландшафтного разнообразия, природных комплексов и экосистем, разработку мер по снижению негативного влияния инвазивных видов. Важным является также научное обеспечение создания, функционирования и развития системы особо охраняемых природных территорий и национальной экологической сети. "Совместные результаты в данных сферах позволили разработать целый ряд стратегических документов в области единой государственной экологической политики и устойчивого развития, а также нормативные правовые акты", - констатировал он.

Минприроды на протяжении более 20 лет тесно сотрудничает с организациями Национальной академии наук Беларуси. Наиболее эффективное взаимодействие налажено с ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам" и его подразделениями (Институтом экспериментальной ботаники имени В.Ф.Купревича и Центральным ботаническим садом), а также с институтами природопользования, генетики и цитологии.

В настоящее время Минприроды реализует три государственные программы с участием высококвалифицированных специалистов НАН Беларуси ("Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2020 годы", "Природопользование и экологические риски", "Природопользование и экология").

В Беларуси идет интенсивное формирование рынка экологических услуг. Практически ни один хозяйственный проект не проходит без разработки проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), согласования соответствующих планов строительства или реконструкции объектов, затрагивающих природную среду. ГНПО "НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам" и его научные учреждения сохраняют свою ведущую роль в обеспечении мониторинга за состоянием животного и растительного мира, но уже с более активным использованием современных методов - GIS-технологий и дистанционного зондирования поверхности Земли.-0-

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