Минсельхозпрод рассчитывает завершить сев раних яровых зерновых за 10-12 дней

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сев ранних яровых зерновых можно завершить за 10-12 дней - техническая возможность для этого есть. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, сообщает БЕЛТА.

"Техническая возможность позволяет выполнить работы, если речь про сев ранних яровых зерновых, за 10-12 дней. Мы вышли почти на три недели позже в поля. Но сегодня по нашим результатам смотрим, что мы уже отстаем только на одну неделю. Только за счет собранности и оперативного проведения работ нагнали две недели. На сегодняшний день посеяно уже 75% площадей данных культур. При этом сельскохозяйственные организации Брестской области завершили сев. Практически к завершению подошли сельхозорганизации Гомельской области. Им остался день-два, 95% - у хозяйств Гродненской области, 80% - Минской. Практически 50% - Могилев и уже 25% - самые северные районы Витебской области", - доложил оперативную обстановку Владимир Гракун.

По его словам, запланированные 800 тыс. га будут посеяны. А весь яровой сев должен быть проведен на 1,1 млн га. Сюда входят еще посевы кукурузы, проса, гречихи.

"В этом году мы увеличили почти на 5 тыс. га посевы гречихи", - добавил замминистра. Дело в том, что эта крупа востребована у населения Беларуси и за пределами республики, и с учетом стоимости гречки это неплохая возможность для аграриев заработать.

Что касается производства зерна, то его важнее направить в качестве сырья в животноводство. Продукция переработки в этой области имеет большую добавленную стоимость. Поэтому, когда были замечены факты вывоза зерна из страны, был введен трехмесячный запрет на такие действия.-0-